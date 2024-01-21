Kadıköy'de ilginç an! Top çizgiyi geçti mi? VAR'a gidip golü verdi... Eski Galatasaraylı Emre Kılınç, Fenerbahçe taraftarını üzdü

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 12. dakikasında İrfan Can Kahveci ile rakibi karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı önde tamamlamayı başardı.

ESKİ GALATASARAYLILAR SAHNEDE

Galatasaray'ın da Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi sonucunu yakından takip ettiği karşılaşmada eski bir Galatasaraylı olan Okan Kocuk kurtarışlarıyla Samsunsporlu taraftardan büyük alkış alırken, dakiaklar 63'ü gösterirken bu kez bir başka eski Galatasaraylı olan Emre Kılınç sahneye çıktı.

VAR UYARDI GOL GELDİ

Karşılaşmada dakikalar 63'ü gösterirken Samsunspor'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Emre Kılınç doğrudan kaleye vururken Livakovic topu çıkardı ancak yapılan kontrolün ardından topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı geldi.

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