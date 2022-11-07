Kadıköy'de neler oldu neler! 7 dakikada 1 kırmızı kart, 1 penaltı 1 gol

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça hızlı başladı.
İlk yarının son dakikalarında olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başlayan Sivasspor ataklarını sıklaştırırken, ilk yarının son dakikalarında sarı kart gören Batshuayi ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası kenara gelen öğrencisine sert bir şekilde tepki gösterdi.
Bu kartın ardından oyundan düşmeyen Fenerbahçe, 10 kişi kalsa da ataklarını sürdürürken, Alioski rakip ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Hüseyin Göçek Sivassporlu savunmacının topu elle indirdiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
Enner Valencia topun başına geçerken kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi ve 55. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.