Kadıköy'de neler oldu neler! 7 dakikada 1 kırmızı kart, 1 penaltı 1 gol

İlk yarının son dakikalarında olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başlayan Sivasspor ataklarını sıklaştırırken, ilk yarının son dakikalarında sarı kart gören Batshuayi ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.