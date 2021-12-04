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Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

04.12.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cuma Ş. (46) yönetimindeki 46 VJ 207 plakalı hurda yüklü tır, Kahramanmaraş-Adana karayolu Ceceli Mahallesi yol ayrımında, Cemal K. (49) idaresindeki 46 AZ 358 traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücülerden Cuma Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Poyraz Eczanesi
Dulkadiroglu
Gemci Eczanesi
Onikisubat
Kasaboglu Eczanesi
Onikisubat
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Onikisubat
Vural Eczanesi
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