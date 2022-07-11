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  4. Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

11.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek lisans eğitimine devam ederken üçüncü kez yakalandığı kanserden hayatını kaybeden Metin için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL/BALIKESİR (AA) - Lisans ve yüksek lisans eğitimine devam ettiği süreçte kanserle mücadelesini iki kez kazanan ancak üçüncü kez yakalandığı hastalık nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Cemre Uçaryılmaz Metin, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Sırtında oluşan tümörle yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Metin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cemre Uçaryılmaz Metin'in cenazesi, öğle vakti Balıkesir kent merkezindeki Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Metin'in annesi Figen Uçaryılmaz ve geçen yıl evlendiği eşi Umut Metin ile çok sayıda kişi katıldı.

Balıkesir'de 1995 yılında dünyaya gelen Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde son sınıfı okuduğu 2018'de sırtındaki tümör nedeniyle kanser tedavisi görmeye başladı. Zorlu tedavi sürecinde ameliyatlar geçiren, kemoterapi ve radyoterapi seansları alan Metin, hem kanseri yenerek sağlığına kavuştu hem de okulunu onur derecesiyle bitirdi.

Ekim 2020'de Koç Üniversitesinde Hücresel ve Moleküler Tıp alanında yüksek lisans yapmaya başlayan Metin'in hastalığı aynı yıl nüksetti ve tedavi sürecine başlandı. Aralık 2021'de Umut Metin ile evlenen Cemre Uçaryılmaz Metin, şubatta üçüncü kez kansere yakalandı.

Tedavi sürecine yeniden başlanan ve ameliyatlar geçiren Metin, yüksek lisansta tez aşamasına gelmişti. Cemre Uçaryılmaz Metin, 31 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağustos ayında doktora için kabul aldığı ABD'ye gitmeyi planladığı yazmıştı.

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

- Yüksek lisans eğitimine devam ederken üçüncü kez yakalandığı kanserden hayatını kaybeden Metin için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

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