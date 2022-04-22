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Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

22.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir: - "Bu bayram çifte bayram olacak. Rezervasyon oranlarımız gayet iyi, doluluğu büyük ölçüde yakaladık" - Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler: - "Nisan ayı ile birlikte yurt içi ve yurt dışından artan talep söz konusu. Yerli misafirlerden ricamız rezervasyonlarını son dakikaya bırakmasınlar"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri, çeşitli aktiviteleri ile konuklarına keyifli bir tatil imkanı sunan Kapadokya'daki tesislerin Ramazan Bayramı'na tam dolulukla girmesi bekleniyor.

Kapadokya bölgesi, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı şehirleri, tarihi mekanları ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere farklı tur etkinlikleri ile yerli ve tabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na günler kala bölgedeki konaklama tesisleri ve tur firmalarında rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine, pandemi sürecinde yaşanan durağanlığın geride kaldığını, Ramazan Bayramı tatili için rezervasyon yoğunluğunun, turizmde bu yılın iyi geçeceğinin habercisi olduğunu belirtti.

Bölgedeki sektör temsilcilerinin bayram tatilini heyecanla beklediğini kaydeden Aldemir, "Bu bayram çifte bayram olacak. Rezervasyon oranlarımız gayet iyi. Bayram tatilinde doluluğu büyük ölçüde yakaladık. Konuklarımız, bölgemizde balon, safari ve ATV tur aktiviteleri ile güzel bir bayram tatili geçirebilir. Herkesi Kapadokya’ya davet ediyorum." dedi.

- "Rezervasyonlarını son dakikaya bırakmasınlar"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler de bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyenlere acele etmeleri tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:

"Nisan ayı ile birlikte yurt içi ve yurt dışından artan bir talep söz konusu. Yerli misafirlerden ricamız rezervasyonlarını son dakikaya bırakmasınlar. Nisan ve mayıs ayı ile tabiatın yeniden canlanmaya başladığı baharın coşkusunu Kapadokya'da yaşasınlar. Bu sene 2018 yılındaki turist rakamlarını ve toplam yolcu sayılarını yakalama niyetindeyiz. Balon turu belirli bir arzda oluyor. Yer bulmakta sorun yaşamamak için erken rezervasyon önemli. Bölgemize gelecek olanlar birbirinden güzel etkinliklere katılabilir. Vadi yürüyüşleri için ilkbahar en keyifli dönemlerden birisi."

- "Doluluk oranı yüzde 90'nın üzerinde"

Bölgedeki turizmcilerden İsmail Sucu, işlettikleri konaklama tesisinde bayram öncesi rezervasyon oranının tam doluluğa yaklaştığını söyledi.

Nisan ayında başlayan yeni turizm sezonuyla yaşanan hareketliliğin bayram tatilinde zirve yapacağını aktaran Sucu, "Pandemiden sonra turizmcinin yüzünün güleceği döneme ilerliyoruz diye düşünüyorum. Bayramda iç turizmin de artmasıyla şu anda tesislerimizde doluluk oranı yüzde 90'nın üzerinde. Bölgede yerli ve yabancı konukların mutlu olacağı aktiviteler var. Yaşanan hareketliliğin ülke ekonomisi için güzel haberlerin başlangıcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir: - "Bu bayram çifte bayram olacak. Rezervasyon oranlarımız gayet iyi, doluluğu büyük ölçüde yakaladık" - Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

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