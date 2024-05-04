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  4. Karadeniz derbisinde Samsunspor Trabzonspor'u tam 19 yıl sonra mağlup etti! Karşılaşmanın ardından saha içi karıştı... Uğurcan Çakır'dan Markus Gisdol'e saldırı

Karadeniz derbisinde Samsunspor Trabzonspor'u tam 19 yıl sonra mağlup etti! Karşılaşmanın ardından saha içi karıştı... Uğurcan Çakır'dan Markus Gisdol'e saldırı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 22:11
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Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor sahasında konuk ettiği bir diğer Karadeniz ekibi olan Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, sevinç kutlaması yapmak üzere oyuncularına doğru koşan Teknik Direktör Markus Gisdol'e sert bir müdahalede bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ligde kalma mücadelesi veren Markus Gisdol'ün ekibi Samsunspor evinde Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Samsunspor'un gollerini 14. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve 36 dakikada Joaquin Fernandez kendi kalesine attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 32. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

19 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

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Maçtan 3 puanla ayrılan Samsunspor, Süper Lig'de 19 yıl sonra Trabzonspor'u mağlup etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

UĞURCAN'DAN GISDOL'E MÜDAHALE

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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi. Tecrübeli file bekçisi Gisdol'e tepki gösterir şekilde müdahalede bulunurken, futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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