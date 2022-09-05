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Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

05.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

SİNOP (AA) - Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, avcılığın ilk günleri umduklarını bulamadı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bölgede deniz suyu sıcaklığının halen 26 derece seviyelerinde olduğunu söyledi.

Balık avı sezonunun açılmasına rağmen henüz istedikleri seviyede avcılık yapamadıklarını anlatan Ünlü, "Özellikle umut bağladığımız palamut avcılığı şu an çok düşük. Tezgahlarda bir bolluk söz konusu değil. Biz bunu tamamen deniz suyundaki sıcaklığa bağlıyoruz. Balık çok dağınık ve derin sularda besleniyor. Bu da dolasıyla avcılığı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Ünlü, avcılığın havaların soğumasıyla birlikte artacağını ön gördüklerini de kaydetti.

Sinop'ta, az miktarda avlanan palamudun tanesi 15 lira ile 30 lira arasında, mezgit ve istavrit ise kilogramı 30-35 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.​​​​​​​

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

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Anahtar Kelimeler:
balık Sinop Karadeniz deniz avcılık

Sinop Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

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Sinop Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
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