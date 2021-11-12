Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkatin çekilmesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, kent merkezi ile ilçelerde emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kazımpaşa Caddesi'nde düzenlenen uygulamaya katılarak sürücüleri kontrol etti, uyarılarda bulundu.

Öksüz, gazetecilere, emniyet kemerinin trafik kazalardaki ölüm riskini yüzde 40-50 azalttığını söyledi.

Emniyet kemerinin sürekli takılması gerektiğini vurgulayan Öksüz, "Emniyet kemeri takmayanların yüzde 44'ü araç dışına fırlarken, bu kişilerin yüzde 75'i hayatını kaybetmektedir. Emniyet kemeri ön ve arka koltukta hem kısa hem de uzun mesafede takılmalıdır. Emniyet kemeri çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlamaktadır. Hayati öneme sahip kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyen en etkili yöntemdir." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış ilçesinde de proje kapsamında ekiplerce uygulama gerçekleştirildi.

Kaymakam Doğan Kemelek, emniyet konusunda sürücüleri uyararak broşür ve maske verdi.

Uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya da katıldı.

- Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Polis ve jandarma ekiplerince kent merkezi ile üniversite kavşağında yapılan uygulamaya katılan Öner, sürücüleri kontrol ederek, uyarılarda bulundu.

- Tunceli

Tunceli'de de Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Bulvarı'nda gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücüler denetlendi.

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Ali Özkan, sürücülere emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

Sürücülere, uygulama noktasında trafik polislerince çeşitli hediyeler verildi.

- Iğdır

Iğdır’da ise Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlikte sürücüler denetlendi.

Denetlemeye, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve trafik polisleri katıldı.

Uygulamada, yoldan geçen araçlar durdurulup, sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verildi.

Vali Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Karaca ve Emniyet Müdürü Yonca, denetimde sürücülere broşür verdi.