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Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

02.07.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.

Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.

1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

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