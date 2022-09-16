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Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

16.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'ta mucur yüklü kamyonun minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kaşa yaralandı.

İskan Çaktu idaresindeki 55 EA 685 plakalı mucur yüklü kamyon, iddiaya göre, frenin boşalması sonucu Kars-Iğdır kara yolunun Digor ilçesi mevkisinde Erhan Özbarış yönetimindeki 36 M 0007 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi, kamyon ise taşıdığı mucurla yola devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonette sıkışan Çaktu ile minibüsteki Özbarış'ı kurtardı.

Sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Çaktu, kurtarılamadı. Özbarış ise buradaki tedavisinin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kapanan Kars-Iğdır kara yolunun bir yönü, karayolları ekiplerinin dökülen mucuru temizlemesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kars Digor

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