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Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

20.09.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Kasım ve aralıkta Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tanıtım faaliyetleri kapsamında Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden çocukların da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani ev sahipliğinde Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden çocuklar katıldı.

Çocuklar için oyunlar, sihirbaz ve palyaço gösterilerinin sergilendiği etkinlik kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu bir konser verdi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi Kız Voleybol Takımı ile TED Ankara Koleji Kız Voleybol Takımı arasında gösteri maçı düzenlendi. Gösteri maçının başlama vuruşunu Kasapoğlu ile Al Sani yaptı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere yazılı açıklama yapan Al Sani, Dünya Kupası'nın ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde gerçekleştirileceğini belirterek "Türk kardeşlerimi bu eşsiz etkinliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Türk taraftarları da Katar'a davet etti.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi

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