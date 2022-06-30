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Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

30.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi" başladı.

Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'ndeki açılış programında, yöreye ait tarihi eserlerin bulunduğu sergi ve TÜRKSOY-Özbekistan fotoğraf sergisi gezildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan da kongrede Türk dünyasının bir araya geldiğini dile getirdi.

Seyrani'nin Anadolu'nun en büyük aşıklardan olduğunu belirten Aslan, etkinlikle kültüre sahip çıkılmasından mutlu olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Seyrani'nin 19. yüzyıl halk şiirinin büyük ustalarından olduğunu vurguladı.

Aşık Seyrani'nin haksızlıkla korkmadan ve çekinmeden mücadele ettiğini anlatan Çalış, Seyrani'nin şiirsel yapıdan, söyleyişten uzaklaşmadan, etkin, kalıcı şiirlerini sazıyla halk içinde söyleyen güçlü bir ozan olduğunu kaydetti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Aşık Seyrani ve Türk kültürü hakkında birbirinden kıymetli bildiriler dinleyeceklerini bildirdi.

Seyrani'nin yazdığı şiirlerin hala tazeliğini koruduğunu belirten Cabbar, örnek şahsiyetinin her zaman araştırma konusu olmayı hak ettiğini dile getirdi. Cabbar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk dünyası, sahip olduğu sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel değerleriyle dünya üzerinde önemli bir güç olduğunu ifade etmektedir. Üç kıtaya hükmeden, birçok etnik, kültürel zenginliği İslam potasında eriterek kendine özgü bir hayat nizamı ortaya koyan kültürümüzü çok iyi tanımamıza ihtiyacımız var. Her sene daha da çok katılım ve zenginlikle geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz kongremizde, bu sene 100'ün üzerinde akademisyen bildirilerini sunacak."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın da konuşma yaptığı etkinlikte katılımcılara plaket verildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı kongre, 2 Temmuz'da sona erecek.

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

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