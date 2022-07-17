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Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

17.07.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.S.B. yönetimindeki 38 DS 430 plakalı mıcır yüklü kamyon, Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yola saçılan mıcırlar ve kamyonun kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

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