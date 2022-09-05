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Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

05.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kız arkadaşını darbeden genci engellemek isteyen kişi, bıçakla kolundan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Y. (30) Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Boyluca Sokak'ta kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Bir süre sonra arkadaşını darbetmeye başlayan O.Y'ye yoldan geçen E.B. (47) engel olmaya çalıştı.

Bu sırada E.B. koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolundan hafif yaralanan ve sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan E.B, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

O.Y. ve kız arkadaşı, gözaltına alındı.

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:03
Öğle
12:42
İkindi
16:19
Akşam
19:11
Yatsı
20:30
Kayseri ECZANELER
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