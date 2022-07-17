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Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

17.07.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan Rıfkı Can, AA muhabirine, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu." iddiasında bulundu.

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

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