Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu." iddiasında bulundu.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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