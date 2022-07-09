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Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

09.07.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

KAYSERİ (AA) - İç Anadolu'nun en büyük sosyal yaşam merkezlerinden Anadolu Harikalar Diyarı'nda Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk oluştu.

Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi çevre illerden gelenler ile tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin uğrak noktası olan Anadolu Harikalar Diyarı'nda özellikle lunapark bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde öğlen saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan eğlence merkezindeki mekanik aksamlarda gönüllerince eğlendi.

Hayvanat bahçesinin yanı sıra çeşitli eğlence ve aktivite mekanlarının yer aldığı merkezde yoğunluğun bayram tatili süresince devam etmesi bekleniyor.

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kayseri

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