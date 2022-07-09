Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi çevre illerden gelenler ile tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin uğrak noktası olan Anadolu Harikalar Diyarı'nda özellikle lunapark bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

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