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Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

05.09.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı 34 GS 2348 plakalı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Gebze motosiklet kaza yunus polisi

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