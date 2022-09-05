KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı 34 GS 2348 plakalı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz