YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

18.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda Ömer B. idaresindeki 41 AHB 779 plakalı konteyner yüklü tır, yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Ankara istikametinde Osmangazi Köprüsü'ne büyük araçların geçişine yeniden izin verilecek.

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kaza

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:06
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:02
Yatsı
21:31
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.