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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

26.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Rashidi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Rashidi'nin, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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