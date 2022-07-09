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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

09.07.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu.

Konya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları da 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla hastaneye gitti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır veya bıçakla yaralananların çoğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karaman'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 73 kişinin çoğunun tedavisinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Aksaray'da kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan 40 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Afyonkarahisar'da da kurban kesmek isterken yaralanan 15 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Aksaray’da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Aksaray’da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Aksaray’da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Aksaray’da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Aksaray’da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Aksaray’da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

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Konya Aksaray Karaman Afyonkarahisar

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