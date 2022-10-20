Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri öğrenciler ve kitapseverler tarafından ziyaret ediliyor.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Sizin Hikayeniz Kitap" sloganıyla devam eden Konya Kitap Günleri, 1 milyon kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500 etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Öğrenciler, aradıkları, okumak istedikleri kitapları bulmanın mutluluğunu yaşıyor.
Konya Kitap Günleri, 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
Konya Kitap Günleri kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor
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