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Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

17.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da İvriz doğal kaynak suyu havuzunda aç ve güçsüz halde bulunan şahin yavrusu, koruma altına alındı.

Halkapınar'daki İvriz doğal kaynak suyu havuzunda esnaf tarafından bitkin halde bulunan şahin yavrusu, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan yavrunun tedavisi sürüyor.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ertan Koyuncu, şahinin tedavisi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Bu yılın yavrusu olan şahinin yeterince beslenemediği için zayıf düştüğünü ve gözlem altına alındığını anlatan Koyuncu, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmasını ve bu tür durumlarda kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

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