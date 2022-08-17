Bu yılın yavrusu olan şahinin yeterince beslenemediği için zayıf düştüğünü ve gözlem altına alındığını anlatan Koyuncu, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmasını ve bu tür durumlarda kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Konya'da bitkin halde bulunan şahin yavrusu tedaviye alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz