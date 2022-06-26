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Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

26.06.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'nın Karapınar ilçesinde üst geçide çarpan tırın damperinin kopması ulaşımı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Ö. yönetimindeki 06 DH 1206 plakalı tırın damperi, Karapınar-Konya kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle açıldı.

Kara yolu üzerindeki üst geçide çarpan damper, çekiciden ayrıldı. Sürücü Hasan Hüseyin Ö, üst geçitten yaklaşık 200 metre sonra aracı durdurabildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, tedbir amaçlı trafik akışını bir süre tek şeritten sağladı.

Damperin yoldan kaldırılmasıyla kara yolundaki ulaşım normale döndü.

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

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