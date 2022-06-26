Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Ö. yönetimindeki 06 DH 1206 plakalı tırın damperi, Karapınar-Konya kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle açıldı.

Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı

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