Kazada Ender O. ile araçta bulunan Serdar Ü. ve Hakan Koçak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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