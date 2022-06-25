BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri başladı.

Ahlat Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde, Anadolu'ya ait yöresel el sanatları ve lezzetler ustalarca tanıtılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Müslüman Türklerin Anadolu'ya kapılarının açıldığı en önemli yerlerden birinin Ahlat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birinin Ahlat'ta inşa edildiğini anlatan Demiröz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda, inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Son iki yılda salgının etkisinden, bütün dünya ülkeleri gibi bizler de etkilendik. Ama 20 yıldan beri bu ülkeyi dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek Türkiye bugün tam bağımsız bir ülke oldu. Sizler de izliyorsunuz, dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan, yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023'te zafer, ülkesini sevenlerin olacak."

Vali Oktay Çağatay da devlet büyüklerinin emek ve gayretiyle kenti Türkiye'nin ve dünyanın yıldızı haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yıldızların bir köşesi de diğer ilçelerimiz gibi Ahlat'tır. Gün geçmiyor ki Ahlat'ta bir etkinlik olmasın. İnşallah şenliğimiz hayırlı ve bereketli olur." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da devlete layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

Programda el sanatları stantları ve yöresel lezzet çadırlarını gezen protokol, mehteran takımı gösterileri ile halk oyunlarını izledi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.