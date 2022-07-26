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Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

26.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İlçedeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 43 S 2153 plakalı otobüs, Şahmelek mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kütahya’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

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trafik kazası Kütahya

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