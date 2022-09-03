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Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

03.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kadri S. idaresindeki 35 PK 867 plakalı yolcu otobüsü, Dumlupınar-Altıntaş kara yolu Küçükaslıhanlar köyü yakınında önünde seyreden Şafak G'nin kullandığı 16 AUK 630 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan muavin ve 8 yolcu, sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün 25 yolcu ile İzmir'e gitmek için Bursa'dan hareket ettiği ve yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Dumlupınar yolcu otobüsü

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