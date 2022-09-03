Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kadri S. idaresindeki 35 PK 867 plakalı yolcu otobüsü, Dumlupınar-Altıntaş kara yolu Küçükaslıhanlar köyü yakınında önünde seyreden Şafak G'nin kullandığı 16 AUK 630 plakalı kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan muavin ve 8 yolcu, sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolcu otobüsünün 25 yolcu ile İzmir'e gitmek için Bursa'dan hareket ettiği ve yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı
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