Lapseki'de çay bardağına sığmayan kirazlar jüri önüne çıktı

Bu yılki yarışmaya 34 üreticinin katıldığını belirten Yılmaz, "Her gecen yıl üreticilerimiz yarışmaya biraz daha teveccüh gösteriyorlar. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Üreticimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için Lapseki kirazını tanıtmak ve üreticimizin daha iyi pazarlamalarını sağlamak amacımız. Lapseki kirazının yüzde 65’i ihraç olan kiraz. Çanakkale genelinde ise yetişen kirazın yüzde 50'si Lapseki’de yetişiyor. 12 bin dekar alanda kiraz üretimi var. Pandemi dolayısıyla maalesef son iki yıldır kiraz festivalimizi istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Bundan önceki yıllarda bir hafta dolu dolu kiraz festivali kutluyorduk. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah pandemi kalkarsa Lapsekililer ve bizi izleyenler bilsinler ki bir hafta dolu dolu uluslararası bir kiraz festivali yapacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz