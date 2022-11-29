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Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

29.11.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'na talihsiz bir şekilde veda eden Enner Valencia'lı Ekvador karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından adeta yıkıldı. 90 dakikanın tamamlanmasının ardından hem sahada hem de karşılaşmayı TV başından takip eden taraftarlarda büyük bir hüzün hakimdi. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda perde kapandı. Hollanda ve Senegal adını son 16'ya yazdırırken, Ekvador ve Katar Dünya Kupası'na veda eden takımlar oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador, berabere kalsa dahi çıkacağı gruptan rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahada Ekvadorlu futbolcular ve taraftarlar adına büyük bir hüzün hakimdi.

Bitiş düdüğünün çalmasının ardından Enner Valencia'nın yanı sıra Brighton'daki performansı ile dikkatleri çeken Moises Caicedo da maç sonunda kendini yere bırakırken uzun süre kendine gelemedi ve bir süre böyle kaldı.

Maçın hakeminin, arkadaşlarının çabası, onu teselli etmeye yetmezken teknik direktör Gustavo Alfaro da oyuncusunun yardımına koştu.

Birçok oyuncu maç sonunda gözyaşlarına hakim olamazken, milli takımlarını TV karşısında takip eden taraftarlar da takımlarının turnuvaya veda etmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Enner Valencia karşılaşmanın sonunda yaptığı açıklamada "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" ifadelerini kullandı.

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Ekvador dünya kupası FIFA Dünya Kupası

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