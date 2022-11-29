Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Enner Valencia karşılaşmanın sonunda yaptığı açıklamada "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" ifadelerini kullandı.