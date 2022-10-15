Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

- Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

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