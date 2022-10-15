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Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

Ayvaz'ın cenazesi, Bartın Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Ayvaz'ın yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden maden işçisi Selçuk Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

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Bartın Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumu içişleri bakanı süleyman soylu

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