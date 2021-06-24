MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Makyajsız görüntülenmişti! Cansu Taşkın tüm kötü yorumlara inat makyajsız paylaştı

Makyajsız görüntülenmişti! Cansu Taşkın tüm kötü yorumlara inat makyajsız paylaştı

24.06.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Kötü yorumlara maruz kalan Taşkın yaptığı açıklamada “Beni eleştirenlerin yüzde 90’ı kadın. Bu kadının kadına yaptığı şiddettir” dedi.

Genç model Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde makyajsız görüntülenmiş ve o fotoğraflar büyük olay yaratmıştı. Cansu Taşkın, yapılan kötü yorumlara isyan etse de sonrasında makyajsız fotoğraflarını paylaşmaya devam etti.

Cansu Taşkın isyan etti

Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Kötü yorumlara maruz kalan Taşkın yaptığı açıklamada “Beni eleştirenlerin yüzde 90’ı kadın. Bu kadının kadına yaptığı şiddettir” dedi.
Alışverişe çıktığı sırada objektiflere yakalanan Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğraflarının üzerine, sosyal medyada büyük bir linç başladı.

CANSU TAŞKIN'DAN AÇIKLAMA

CANSU TAŞKIN'DAN AÇIKLAMA
''Bugün yapılan haberlere şöyle bir baktım, hiç iyi niyetli değildi ama yinede gazeteci arkadaşlarıma saygım devam edecektir. İyiliğe de kötülüğe de her zaman iyilik ile cevap vermeye devam edeceğim. Bir diğer konu ise; kadının kadına yaptığı şiddet.. Şöyle bir okudum yapılan yorumları, %90’ı kadın. 'Ay bu ne makyajsız iğrençmiş, ne çirkinsin' vs. Bir kadın bir kadına neden yapar? niçin yapar? Kadının kadına yaptığı şiddet değil mi? Eleştirebilirsin tabii ki ama kimse yargılayamaz, aşağılayamaz. Kimseye bu hak verilmedi. Ben her şeye rağmen iyilikle cevap vermeye devam edeceğim. Kaybetsem bile iyilikten kaybettim derim. Sevgiler''
Makyajsız fotoğrafları hakkında yaptığı açıklama sonrası Cansu Taşkın, paylaşım yapmaya devam etti. Cansu Taşkın bir fotoğrafını "Makyaj yok, filtre yok" diyerek paylaştı.
Diğer bir fotoğrafını ise "kalp güzelse dış güzelliğe yansırmış unutmayın" sözleriyle paylaştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Motorine ÖTV düzenlemesi

Motorine ÖTV düzenlemesi

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.