Makyajsız görüntülenmişti! Cansu Taşkın tüm kötü yorumlara inat makyajsız paylaştı

Genç model Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde makyajsız görüntülenmiş ve o fotoğraflar büyük olay yaratmıştı. Cansu Taşkın, yapılan kötü yorumlara isyan etse de sonrasında makyajsız fotoğraflarını paylaşmaya devam etti.
Cansu Taşkın isyan etti
Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Kötü yorumlara maruz kalan Taşkın yaptığı açıklamada “Beni eleştirenlerin yüzde 90’ı kadın. Bu kadının kadına yaptığı şiddettir” dedi.
Alışverişe çıktığı sırada objektiflere yakalanan Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğraflarının üzerine, sosyal medyada büyük bir linç başladı.
CANSU TAŞKIN'DAN AÇIKLAMA
''Bugün yapılan haberlere şöyle bir baktım, hiç iyi niyetli değildi ama yinede gazeteci arkadaşlarıma saygım devam edecektir. İyiliğe de kötülüğe de her zaman iyilik ile cevap vermeye devam edeceğim. Bir diğer konu ise; kadının kadına yaptığı şiddet.. Şöyle bir okudum yapılan yorumları, %90’ı kadın. 'Ay bu ne makyajsız iğrençmiş, ne çirkinsin' vs. Bir kadın bir kadına neden yapar? niçin yapar? Kadının kadına yaptığı şiddet değil mi? Eleştirebilirsin tabii ki ama kimse yargılayamaz, aşağılayamaz. Kimseye bu hak verilmedi. Ben her şeye rağmen iyilikle cevap vermeye devam edeceğim. Kaybetsem bile iyilikten kaybettim derim. Sevgiler''
Makyajsız fotoğrafları hakkında yaptığı açıklama sonrası Cansu Taşkın, paylaşım yapmaya devam etti. Cansu Taşkın bir fotoğrafını "Makyaj yok, filtre yok" diyerek paylaştı.
Diğer bir fotoğrafını ise "kalp güzelse dış güzelliğe yansırmış unutmayın" sözleriyle paylaştı.
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