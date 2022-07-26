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Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

26.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da eski, terk edilmiş evlerdeki kültürel dokuyu konu alan, tuğla ve ahşap gibi malzemeler kullanılarak diorama tablo sergisi açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümünde araştırma görevlisi Dr. Ayşe Karabey Tekin tarafından Malatya Kültürevi'nde açılan "Yadigar" isimli sergi, 5 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Tekin, gazetecilere, terk edilmiş evlerdeki kültürel belleği tablolarına aktardığını dile getirdi.

Çalışmalarında anılara gönderme yaptığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Fotoğraf karelerini nesnelerle birleştirerek, evin içindeki yaşanmışlığı bina ve duvar olarak değil, içindeki eşyalarla birlikte anlatmak adına eserleri yaptım. Fotoğrafları canlandırdım daha dokunabilir ve üç boyutlu hale getirdim. Eserlerin hepsinde farklı malzemeler var, kimisinde küçük tuğlaları kullandım, kimisinde ise eşyaları üç boyutlu yazıcılarla yaptım. Tuğlaları da kendi yaptığım kalıplarla oluşturdum."

Tekin, sergide 12 eserin yer aldığını sözlerine ekledi.

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

Malatya'da terk edilmiş evleri konu alan diorama sergisi

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