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  4. Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

25.08.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

İSTANBUL (AA) - Maltepe D-100 kara yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 34 RGY 80 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeyken aynı yönde giden 34 BTC 032 plakalı otomobil arkadan çarptı. Daha sonra aynı yönde seyreden 2 otomobil daha kazaya karıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Maltepe ulaşım

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