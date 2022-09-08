Törene MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, protokol üyeleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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