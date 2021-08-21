MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Başaran'ın mesleği ne?

Dilara Başaran, seyirciler tarafından en çok takip edilen yarışma programı MasterChef'in ana kadrosunda yerini aldı. 15 yaşındayken aşçı olmaya karar veren Dilara Başaran, düello esnasında yaptığı yemek ile şeflerin beğenisini topladı ve MasterChef'in bu sezonunda TV8 ekranlarında yerini alacak. İşte merak edilenler...