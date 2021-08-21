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  4. MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Başaran'ın mesleği ne?

MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Başaran'ın mesleği ne?

21.08.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef'te ana kadronun tamamının belli olmasına çok az kaldı. MasterChef'in ana kadrosunda 16 kişi yarışacak. Bu 16 kişiden birisi de, aşçı olmayı küçük yaşlardan itibaren kafasına koyan Dilara Başaran oldu. MasterChef'in yeni sezonunda TV8 ekranlarında yerini alacak olan Başaran, mesleğinde bir profesyonel. İşte ayrıntılar...

Dilara Başaran, seyirciler tarafından en çok takip edilen yarışma programı MasterChef'in ana kadrosunda yerini aldı. 15 yaşındayken aşçı olmaya karar veren Dilara Başaran, düello esnasında yaptığı yemek ile şeflerin beğenisini topladı ve MasterChef'in bu sezonunda TV8 ekranlarında yerini alacak. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

MasterChef'in ana kadrosunda bu sezon yerini alacak olan Dilara Başaran 24 yaşındadır.
İstanbul'da yaşayan Başaran, aşçılık mesleği ile profesyonel olarak uğraşıyor.
Turizm lisesinde okuyan ve staj yaptığı dönemde yemek yapmaktan keyif alan Dilara Başaran, aşçı olmaya henüz 15 yaşındayken karar verdi.
Başaran Instagram'da "dilarabasarann" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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