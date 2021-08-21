MasterChef Emre Büber kimdir? MasterChef Emre Büber nereli ve kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kadroya giren 15. isim Emre Büber oldu. İddialı tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacının hayatı ve mesleği de merak ediliyor. Peki MasterChef Emre Büber kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde 15. önlüğü giyen ve ana kadroya katılmaya hak kazanan isim Emre Büber oldu. Final turunda yapmış olduğu yemeklerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Büber'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir.

Aşçılık eğitimi almamış olan yarışmacı sektörde tecrübe kazanmıştır. İddialı tavırları ile bilinen isim, yarışmada başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekmekte.

Emre Büber, Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söylemiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de bununla beraber Avusturya'da doğmuş ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelmiştir.