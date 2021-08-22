MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

Eren Kaşıkçı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının ana kadrosunda yarışacak. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı program MasterChef'te Eren Kaşıkçı performansı ve tavırlarıyla görenlerin dikkatini çekti. İşte merak edilenler...
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır.
Kaşıkçı MasterChef'e Gökçeada'dan katılıyor. MasterChef'in ana kadrosunda bu sezon yarışacak olan Kaşıklı evli ve bir çocuk babası.
Bir sörf otelinde şeflik yapan Kaşıkçı İstanbul’da uzun yıllar sektörde çalışmasının ardından Gökçeada’ya yerleşti.
Eşinin de desteği ile Çanakkale Gökçeada'dan MasterChef'e katıldı.
Eren Kaşıkçı, "kizilsakalinmutfag" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum