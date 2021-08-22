MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

22.08.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen yarışma programı MasterChef'in ana kadrosunda yer alan 16 yarışmacıdan biri de Eren Kaşıkçı oldu. Yarışmaya Gökçeada'dan katılan Eren Kaşıkçı performansı ve başarısıyla MasterChef seyircilerinin dikkatini çekti. Bu sezon TV8 ekranlarında yarışacak olan Kaşıkçı bir çocuk babası. İşte merak edilenler...

Eren Kaşıkçı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının ana kadrosunda yarışacak. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı program MasterChef'te Eren Kaşıkçı performansı ve tavırlarıyla görenlerin dikkatini çekti. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır.
Kaşıkçı MasterChef'e Gökçeada'dan katılıyor. MasterChef'in ana kadrosunda bu sezon yarışacak olan Kaşıklı evli ve bir çocuk babası.
Bir sörf otelinde şeflik yapan Kaşıkçı İstanbul’da uzun yıllar sektörde çalışmasının ardından Gökçeada’ya yerleşti.
Eşinin de desteği ile Çanakkale Gökçeada'dan MasterChef'e katıldı.
Eren Kaşıkçı, "kizilsakalinmutfag" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.