MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

Eren Kaşıkçı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının ana kadrosunda yarışacak. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı program MasterChef'te Eren Kaşıkçı performansı ve tavırlarıyla görenlerin dikkatini çekti. İşte merak edilenler...

Kaşıkçı MasterChef'e Gökçeada'dan katılıyor. MasterChef'in ana kadrosunda bu sezon yarışacak olan Kaşıklı evli ve bir çocuk babası.