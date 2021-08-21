MasterChef Fatma Polat kimdir? Fatma Polat nereli ve kaç yaşında?

Ekranların sevilen ve reyting sıralamalarında en üstlerde yer alan yarışma programı MasterChef'te performansıyla jürilerin beğenisini kazanan bir isim de Fatma Polat oldu. İstanbul'da yaşayan Fatma Polat, MasterChef'in bu sezon ana kadrosunda yarışacak. İşte Fatma Polat'ın hayatı...