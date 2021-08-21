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MasterChef Fatma Polat kimdir? Fatma Polat nereli ve kaç yaşında?

21.08.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programından biri olan MasterChef'in ana kadrosuna giren 16 isimden biri de Fatma Polat oldu. Verilen süre içerisinde, en iyi tabağı çıkarıp diğer yarışmacıları eleyen Fatma Polat, MasterChef'in ana kadrosunda yerini aldı. Fatma Polat İstanbul'da yaşıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların sevilen ve reyting sıralamalarında en üstlerde yer alan yarışma programı MasterChef'te performansıyla jürilerin beğenisini kazanan bir isim de Fatma Polat oldu. İstanbul'da yaşayan Fatma Polat, MasterChef'in bu sezon ana kadrosunda yarışacak. İşte Fatma Polat'ın hayatı...

MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan, aslen Sivaslı olan Fatma Polat 38 yaşındadır.
Instagram'da "fffatmapolat" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Fatma Polat 3 çocuk annesidir.
Polat, 17 yaşındaki Eymen adlı çocuğu ile yarışmaların elemelerine katılmıştı.
Psikoloji ve sosyoloji eğitimi alan Polat aile danışmanlığı yapıyor.
Kayınvalidesinin tariflerinden yararlandığını ifade eden Polat, MasterChef'in ana kadrosunda yerini aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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