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MasterChef Görkem Demiral kimdir, nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

22.08.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmacısı Görkem Demiral, MasterChef'in ana kadrosuna giren 9. yarışmacı olmuştu. Görkem Demiral jüriler tarafından MasetrChef'in ana kadrosuna seçildiği günde, biber kullanarak en iyi tabağı çıkaran isim olmuştu. İstanbul'da yaşayan Görkem Demiral, MasterChef'in ana kadrosunda, TV8 ekranlarında yarışacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosunda yer alan bir isim de Görken Demiral. Biber kullanarak en iyi tabağı çıkaran Görkem Demiral, MasterChef'in ana kadrosunda yerini alan 9. yarışmacı olmuştu. Demiral, yemek yapmayı bir sanat olarak gördüğünü ifade etti. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

MasterChef programının ana kadrosunda yer alan Görkem Demiral İstanbul'da yaşıyor.
Annesi Faslı olan Demiral, altı senedir aşçılık mesleği ile uğraşıyor.
Demiral restoran ve otellerde çalışıyor.
Renkli dövmeleriyle MasterChef'in dikkat çeken isimleri arasında yerini alan Demiral yemek yapmayı bir sanat olarak gördüğünü ifade etti.
Görkem Demiral, Instagram'da "gorkemdemirall" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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