MasterChef Görkem Demiral kimdir, nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosunda yer alan bir isim de Görken Demiral. Biber kullanarak en iyi tabağı çıkaran Görkem Demiral, MasterChef'in ana kadrosunda yerini alan 9. yarışmacı olmuştu. Demiral, yemek yapmayı bir sanat olarak gördüğünü ifade etti. İşte merak edilenler...