MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında ve nereli?

MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek'in kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. MasterChef 2021'de yarışmacılar, MasterChef'in ana kadrosuna dahil olmak için çaba sarf ediyor. Hamza Mercimek MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor. İşte merak edilenler...