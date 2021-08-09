MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında ve nereli?

MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek'in kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. MasterChef 2021'de yarışmacılar, MasterChef'in ana kadrosuna dahil olmak için çaba sarf ediyor. Hamza Mercimek MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor. İşte merak edilenler...
Hamza Mercimek kimdir?
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te yarışmacı Hamza Mercimek'in kim olduğu merak edildi.
İddialı sözleri ve tavırlarıyla dikkat çeken Mercimek Karaköy'de çalışıyor ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.
24 yaşındaki Hamza Mercimek aslen Bolulu. Mercimek, ailesinin de yemekle uğraştığını söyledi.
MasterCef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek, MasterChef'in ana kadrosuna dahil olmak için mücadele veriyor.
Mercimek Instagram'da "hamzamercimekk" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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