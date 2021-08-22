MasterChef Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'in kim olduğu merak konusu oldu. Biltekin MasterChef programına 2020'de katılmış ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kalmış. Biltekin MasterChef'in, bu sezon ekranlara gelecek bölümünde ana kadroda yer alıyor. İşte merak edilenler...
MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?
MasterChef'in ana kadrosunda yer alan ve önümüzdeki günlerde yarışacak olan Hasan Biltekin 27 yaşındadır.
Biltekin yemek yapmakla lise yıllarından beri uğraşıyor.
Biltekin Nevşehir Belediyespor’da aşçılık yapıyor.
2020 Masterchef yarışmasında finale kalan Biltekin, annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı.
Hasan Biltekin Instagram'da "hasanbiltekinnn" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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