MasterChef Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'in kim olduğu merak konusu oldu. Biltekin MasterChef programına 2020'de katılmış ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kalmış. Biltekin MasterChef'in, bu sezon ekranlara gelecek bölümünde ana kadroda yer alıyor. İşte merak edilenler...