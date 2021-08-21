MasterChef İbrahim Cingözler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Cingözler Instagram hesabı ne?

MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların en çok izlenen yarışmacılarından biri olan MasterChef'in ana kadrosunda 16 yarışmacı yer alacak. Bu 16 yarışmacı arasında İbrahim Cingözler'de yer alıyor. Hazırladığı tabak ile diğer yarışmacıları geride bırakan Cingözler bu sezon TV8 ekranlarında olacak. İşte ayrıntılar...