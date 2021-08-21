MasterChef İbrahim Cingözler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Cingözler Instagram hesabı ne?

MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların en çok izlenen yarışmacılarından biri olan MasterChef'in ana kadrosunda 16 yarışmacı yer alacak. Bu 16 yarışmacı arasında İbrahim Cingözler'de yer alıyor. Hazırladığı tabak ile diğer yarışmacıları geride bırakan Cingözler bu sezon TV8 ekranlarında olacak. İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?
İbrahim Cingözler Adana'da doğdu ve üniversiteye kadar Adana'da yaşadı.
Adana yöresinin hemen hemen bütün yemeklerini yapabilen İbrahim Cingözler Bodrum'da ikamet ediyor.
İbrahim Cingözler MasterChef yarışmasına bir arkadaşının ısrarı üzerine başvurmuş.
Oldukça iddialı yarışmacılardan biri olan İbrahim Cingözler MasterChef'in ana kadrosuna girmeyi başardı. İbrahim Cingözler şampiyonluk kupasını alacağını söylüyor.
Cingözler Bodrum’un yanı sıra Marmaris, Torba ve Türkbükü’ndeki işletmelerde çalışmış.
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