MasterChef Mert Yılmaz kimdir, aslen nereli? MasterChef Mert Yılmaz kaç yaşında?

Daha önce Amerika'da yaşamını sürdüren Mert Yılmaz, 17 Ağustos günü yayınlanan programda ana kadroya dahil olan 13. isim oldu Mert Yılmaz'ın hayatı ve mesleği gibi konular merak ediliyor. Peki MasterChef Mert Yılmaz kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

MasterChef jürisinin dikkatini çekerek ana kadroya giren 13. isim olmayı başaran Mert Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

MaterChef'in 2021 sezonunda ana kadroda yer almak amacıyla büyük mücadele veren ve aşçı olan yarışmacı, aslen Bolulu olduğunu belirtmiştir. Aşçılık eğitimini de almış olan MasterChef Mert, son dönemde Los Angeles'ta yaşamını sürdürmektedir.

29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenli olan Yılmaz, Los Angeles'tan MasterChef yarışması için gelmiştir. Özel bir catering firmasının aşçılığını yapmakta olan isim, kısa süre önce işi bırakarak taksicilik yaptığını belirtmiştir.

2009 senesinde Bolu Mengen aşçılık bölümü mezun olmuştur ve sonrasında 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz senelik bir ara vermiştir.