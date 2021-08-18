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MasterChef Mert Yılmaz kimdir, aslen nereli? MasterChef Mert Yılmaz kaç yaşında?

18.08.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı tabakları ile MasterChef jürisinin dikkatini çekmiş olan Mert Yılmaz, 17 Ağustos günü yayınlanan programda ana kadroya dahil olan 13. isim olmaya hak kazandı. Yeni bölüm sonrası Mert Yılmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Peki MasterChef Mert Yılmaz kimdir, aslen nereli? MasterChef Mert Yılmaz kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Daha önce Amerika'da yaşamını sürdüren Mert Yılmaz, 17 Ağustos günü yayınlanan programda ana kadroya dahil olan 13. isim oldu Mert Yılmaz'ın hayatı ve mesleği gibi konular merak ediliyor. Peki MasterChef Mert Yılmaz kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

MasterChef jürisinin dikkatini çekerek ana kadroya giren 13. isim olmayı başaran Mert Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
MaterChef'in 2021 sezonunda ana kadroda yer almak amacıyla büyük mücadele veren ve aşçı olan yarışmacı, aslen Bolulu olduğunu belirtmiştir. Aşçılık eğitimini de almış olan MasterChef Mert, son dönemde Los Angeles'ta yaşamını sürdürmektedir.
29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenli olan Yılmaz, Los Angeles'tan MasterChef yarışması için gelmiştir. Özel bir catering firmasının aşçılığını yapmakta olan isim, kısa süre önce işi bırakarak taksicilik yaptığını belirtmiştir.
2009 senesinde Bolu Mengen aşçılık bölümü mezun olmuştur ve sonrasında 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz senelik bir ara vermiştir.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ön elemelerinde ise ızgara somon ile oldukça başarılı bir iş çıkarmış ve jüriden geçer oy almıştır.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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