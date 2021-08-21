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MasterChef Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem nereli ve kaç yaşında?

21.08.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in ana kadrosunda yer alan 16 isimden biri de Milhan Erdem oldu. Hazırladığı tabak ile şeflerin beğenisini kazanan Milhan Erdem, MasterChef'in ana kadrosunda yer kaldı. Bu sezon MasterChef 2021'de TV8 ekranlarında yarışacak olan Erdem İstanbul ve Kütahya'da yaşıyor. İşte ayrıntılar...

Seyirciler tarafından yıllardır ilgi ile takip edilen program MasterChef'in ana kadrosunda, yaptığı yemek ile diğer yarışmacıları eleyerek yer alan isimlerden birisi de Milhan Erdem oldu. Uluslararası yarışmalarda ödülleri olan Erdem, MasterChef'in ana kadrosunda TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden olan Milhan Erdem, Kütahya’daki Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 2019'da bitirdi.
TV8 ekranlarında MasterChef programıyla yerini alanacak olan Erdem, hem İstanbul hem de Kütahya’da yaşıyor.
Önceki zamanlarda katıldığı uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Erdem, Kırgızistan ve Almanya çalıştı.
Şimdilerde ise Lübnan mutfağı üzerine hizmet veren İstanbul Nişantaşı’ndaki bir restoranda çalışıyor.
Milhan, 2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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