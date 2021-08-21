MasterChef Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem nereli ve kaç yaşında?

Seyirciler tarafından yıllardır ilgi ile takip edilen program MasterChef'in ana kadrosunda, yaptığı yemek ile diğer yarışmacıları eleyerek yer alan isimlerden birisi de Milhan Erdem oldu. Uluslararası yarışmalarda ödülleri olan Erdem, MasterChef'in ana kadrosunda TV8 ekranlarında olacak.