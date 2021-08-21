MasterChef Şükrü Özsarı kimdir? Şükrü Özsarı nereli ve kaç yaşında?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in ana kadrosunda Şükrü Özsarı da yer alıyor. Jürilerin talep ettiği yemeği diğer yarışmacı arkadaşlarından daha iyi bir şekilde hazırlayan Özsarı, bu başarısı ile MasterChef'in 16 kişilik yarışmacı kadrosuna girdi. Özsarı MasterChef'in ilk turunda iki evet almıştı. İşte merak edilenler...
MASTERCHEF ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?
MasterChef yarışmasının ana kadrosunda bu sezon yarışacak olan Şükrü Özsarı 28 yaşında.
Özsarı, yarışmanın hayranlarından biri olan ablasının telkini üzerine MasterChef'e başvuru yapmış.
İddialı yarışmacı Özsarı, ilk turda jürilerden iki evet almıştı.
Bir erkek kardeşi ve bir ablası olan Özsarı Instagram'da "sozsari" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.
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