MasterChef Şükrü Özsarı kimdir? Şükrü Özsarı nereli ve kaç yaşında?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in ana kadrosunda Şükrü Özsarı da yer alıyor. Jürilerin talep ettiği yemeği diğer yarışmacı arkadaşlarından daha iyi bir şekilde hazırlayan Özsarı, bu başarısı ile MasterChef'in 16 kişilik yarışmacı kadrosuna girdi. Özsarı MasterChef'in ilk turunda iki evet almıştı. İşte merak edilenler...