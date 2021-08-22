MasterChef Tahsin Küçük kimdir? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük hazırladığı tabakla diğer yarışmacı arkadaşlarını geride bıraktı ve MasterChef 2021'in ana kadrosunda yerini aldı. Küçük ilerleyen günlerde ana kadroda yarışacak. Mutfağa küçük yaşlardan beri ilgi duyan Küçük bu işe bulaşıkçılıktan başladığını ifade etti. İşte merak edilenler...