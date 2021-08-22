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MasterChef Tahsin Küçük kimdir? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli?

22.08.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağa küçük yaşlardan beri ilgi duyan Tahsin Küçük, MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alıyor. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarında MasterChef'in ana kadrosunda yarışacak olan Tahsin Küçük yedi senedir İstanbul'da yaşıyor. Küçük MasterChef 2021'in iddialı isimlerinden... İşte merak edilenler...

MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük hazırladığı tabakla diğer yarışmacı arkadaşlarını geride bıraktı ve MasterChef 2021'in ana kadrosunda yerini aldı. Küçük ilerleyen günlerde ana kadroda yarışacak. Mutfağa küçük yaşlardan beri ilgi duyan Küçük bu işe bulaşıkçılıktan başladığını ifade etti. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MasterChef'in ana kadrosunda yer alan Tahsin Küçük 23 yaşında.
Aslen Trabzonlu olan Küçük, Kocaeli'nde doğup büyüdüğünü ve 7 senedir İstanbul'da yaşadığını ifade etti.
Elinin lezzetine inandığını aktaran Küçük, MasterChef 2021'in iddialı yarışmacılarından.
Büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirten Küçük mutfağa henüz 13 yaşındayken girmiş.
İşe bulaşıkçılıktan başladığını ifade eden yarışmacı, 10 senedir yemek işinde olduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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