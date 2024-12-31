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MasterChef'te dördüncü ve son finalist belli oldu! Sevilen isim şampiyonluğa veda etti... Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
31.12.2024 00:24
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jür üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Semih, Onur v Eda'nın ardından dördüncü ve son finalist de belli oldu. MasterChef Türkiye'nin finali ne zaman?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jür üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Onur, Beyza, Semih, Eda ve Kerem'in şef ceketlerini giydiği yarışmada dördüncü ve son finalist belli oldu.

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O İSİM VEDA ETTİ! DÖRDÜNCÜ FİNALİST BELLİ OLDU!

Semih, Onur ve Eda'nın başarılı performanslarının ardından Beyza ve Kerem son bölümde kıyasıya mücadele verdi. Kerem gecenin sonunda hem şeflerden kaşık aldı hem de dördüncü finalist olmayı başardı.

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Yarışmanın ilk gününden itibaren birçok seyircinin favori ismi olan Beyza ise MasterChef'e veda etti.

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Öte yandan MasterChef Türkiye'nin final tarihi de belli oldu. MasterChef'in şampiyonu 9 Ocak Perşembe akşamı belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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