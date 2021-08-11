MasterChef yarışmacısı Burcu Önal kimdir? Burcu Önal kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ana kadroya dahil olmak için fıstık ezmesi kullanarak tabak hazırladı. Jüriler tabakları tattığında son ikiye Burcu Önal ve Araz Aknam kaldı. MasterChef 2021'in ana kadrosuna dahil olan yarışmacı ise Burcu Önal oldu.