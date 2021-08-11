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  4. MasterChef yarışmacısı Burcu Önal kimdir? Burcu Önal kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal kimdir? Burcu Önal kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

11.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında ana kadro heyecanı sürüyor. 10 Ağustos 2021 Salı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde jüriler, yarışmacılardan fıstık ezmesi kullanarak tabak hazırlamalarını istedi. Diğer yarışmacıları eleyen Burcu Önal, MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya girdi. İşte ayrıntılar...

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ana kadroya dahil olmak için fıstık ezmesi kullanarak tabak hazırladı. Jüriler tabakları tattığında son ikiye Burcu Önal ve Araz Aknam kaldı. MasterChef 2021'in ana kadrosuna dahil olan yarışmacı ise Burcu Önal oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACISI BURCU ÖNAL KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır.
Burcu Önal, İbrahim Önal ile evlidir. Yarışmaya Asya'dan katılan Önal'ın mesleği yemek geliştiriciliktir.
34 yaşındaki Önal Instagram'da "foodieeeee" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
Burcu Önal, 10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde ana kadroya giren isim oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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