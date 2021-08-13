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MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin nereli ve kaç yaşında?

13.08.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ağustos 2021 Perşembe yayınlanan MasterChef'te ana kadroya girmek için yarışmacılar demirhindi kullanarak tabak hazırladı. Demirhindi kullanarak en iyi tabağı hazırlayan Hasan Biltekin, MasterChef'in ana kadrosuna giren 10. yarışmacı oldu. Hasan Biltekin 2020'de jürilerden 3 evet almış ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememişti.

MasterChef final turunda demirhindiyi kullanarak en iyi tabağı hazırlayan Hasan Biltekin, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 10. yarışmacı oldu. Oldukça iddialı olan Biltekin MasterChef'e geçtiğimiz yıl da katılmış ve jürilerden 3 evet almış. Ancak Biltekin, annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememiş. İşte ayrıntılar...

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin 27 yaşındadır. 1.84 cm boyundaki Biltekin 78 kilogram ağırlığında. Hasan Biltekin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulunu tamamladı.
Lise yıllarından beri yemek sektöründe olan Biltekin, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor. Biltekin şimdiye dek birçok yemek yarışmasında yer aldı. Biltekin'in madalyaları ile kupaları var.
Hasan Biltekin geçtiğimiz sezonda da MasterChef'e katıldı ve jürilerden 3 evet aldı. Ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemedi ve annesinin yanına gitti. Oldukça iddialı olan Biltekin, "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" diye konuştu.
Hasan Biltekin MasterChef final turunda yarışmacı arkadaşlarını eleyerek MasterChef ana kadroya giren 10. isim oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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