MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin nereli ve kaç yaşında?

MasterChef final turunda demirhindiyi kullanarak en iyi tabağı hazırlayan Hasan Biltekin, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 10. yarışmacı oldu. Oldukça iddialı olan Biltekin MasterChef'e geçtiğimiz yıl da katılmış ve jürilerden 3 evet almış. Ancak Biltekin, annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememiş. İşte ayrıntılar...

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin 27 yaşındadır. 1.84 cm boyundaki Biltekin 78 kilogram ağırlığında. Hasan Biltekin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulunu tamamladı.

Lise yıllarından beri yemek sektöründe olan Biltekin, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor. Biltekin şimdiye dek birçok yemek yarışmasında yer aldı. Biltekin'in madalyaları ile kupaları var.

Hasan Biltekin geçtiğimiz sezonda da MasterChef'e katıldı ve jürilerden 3 evet aldı. Ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemedi ve annesinin yanına gitti. Oldukça iddialı olan Biltekin, "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" diye konuştu.