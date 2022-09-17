Kentte son olarak Espiye ilçesini ziyaret eden İnce, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Tirebolu ilçesine gelen İnce, sanayi esnafına ziyaret gerçekleştirdi. İnce, evlerin dış cephe ve sokak güzelleştirme çalışması yapılan Taflanaltı Sokak'ta da incelemelerde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Giresun'da bazı ilçeleri ziyaret etti

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